Junts demana a Collboni un informe sobre l'ús del poliuretà en edificis de Barcelona

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni que elabori en tres mesos un informe sobre l'ús del poliuretà en edificis construïts abans de l'actual norma d'edificació, informa aquest dilluns en un comunicat.

Els regidors Jordi Martí i Damià Calvet han registrat un prec que també pregunta quines mesures tècniques i de prevenció prendrà l'Ajuntament perquè no es repeteixi el recent incendi de València "en un edifici revestit amb un sistema constructiu que inclou plaques de poliuretà".

També han registrat un prec que demana un altre informe sobre quants edificis estan construïts amb elements ceràmics i que no han passat l'ITE, i les mesures de prevenció perquè no passi com l'enfonsament de l'edifici del carrer Canigó de Badalona.