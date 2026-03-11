Junts demana a Collboni "informació clara i transparent" sobre el positiu de PPA a Barcelona

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
La regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Titon Lailla, ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni coordinació amb la Generalitat i "informació clara i transparent a la ciutadania" després de detectar-se el primer senglar amb pesta porcina a la capital catalana.
En un comunicat de la formació aquest dimecres, ha alertat que, tot i que la malaltia no suposa un risc per a la salut de les persones, "genera inquietud entre molts veïns" i requereix mesures de vigilància i polítiques actives de gestió de la fauna.
Per aquesta raó, ha registrat una bateria de preguntes dirigides al govern municipal en les quals demana informació sobre el punt en què es troba la situació, la coordinació que s'ha establert entre administracions i les mesures que es prendran des del govern.