Junts demana a Collboni impulsar un pla per professionalitzar la feina de la llar i les cures

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts per Barcelona ha reclamat aquest dilluns a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, impulsar un pla municipal per professionalitzar la feina de la llar i les cures amb l'objectiu de dignificar el sector.
La portaveu del grup, Neus Munté, ha exigit a l'alcalde el "compromís real en els objectius marcats perquè 'Barcelona: ciutat cuidadora' deixi de ser només un eslògan i la lluita contra la precarietat sigui una realitat", informa el partit en un comunicat.
Munté ha reclamat aquest pas a l'Ajuntament després de celebrar la comissió no permanent d'estudi sobre la feina de la llar, en la qual ha assegurat que confiava aconseguir un "punt d'inflexió" per millorar la situació d'aquest sector.