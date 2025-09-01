Junts demana a Collboni garantir la presència de Barcelona a la FIL 2025 com a capital catalana

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha demanat per carta una reunió amb l'alcalde Jaume Collboni per exigir-li que es garanteixi la presència de la ciutat a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara com a capital de Catalunya.
En un comunicat de la formació aquest dilluns, Martí ha dit que la fira és una oportunitat única de projecció internacional i que des de Junts no permetran que aquesta "es converteixi en una presentació genèrica que ignori" la identitat nacional catalana.
"Barcelona és la capital de Catalunya i així s'ha de presentar al món", ha subratllat el líder juntaire, que ha reclamat que la literatura catalana, la cultura catalana i la identitat de Barcelona com a capital han de ser elements centrals de la seva participació.