Junts demana a Collboni que exigeixi "respostes i garanties" al Govern central per l'estació de Fabra i Puig

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que no es limiti a esperar les explicacions de Renfe i Adif per l'esfondrament d'un fals sostre a l'estació de tren de Fabra i Puig aquest dimarts a la tarda i exigeixi "respostes i garanties" al Govern central.
En un comunicat aquest dimecres, Junts remarca que un incident com aquest "no és acceptable en una gran capital europea" i ha defensat que és el resultat de dècades de desinversió sistemàtica de l'Estat a Catalunya.
Per això, ha assenyalat que el "Govern municipal no pot continuar mirant cap a una altra banda" i ha remès una bateria de preguntes a Collboni sobre les circumstàncies del cas i sobre com actuarà a partir d'ara.