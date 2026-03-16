Junts demana a Collboni un escut econòmic i social per l'"impacte de la crisi energètica"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona reclamarà a l'alcalde, Jaume Collboni, un escut econòmic i social per protegir les famílies i el teixit econòmic de la ciutat davant l'"impacte de la crisi energètica internacional per la guerra a l'Iran".
En un comunicat aquest dilluns, el grup explica que el portaveu Damià Calvet defensarà la proposta en la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres en la qual proposaran un paquet de mesures fiscals i ajuts municipals amb aquest objectiu.
"Des de l'inici del conflicte, els preus de la benzina han pujat una mitjana de 30 cèntims. Davant aquesta situació, les ciutats han d'exercir un paper actiu per protegir el poder adquisitiu de les famílies, garantir la cohesió social i reforçar el teixit econòmic local", ha sostingut Calvet.