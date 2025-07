Junts demana a Collboni que doni la cara després d'una "setmana horribilis" del seu govern a Barcelona

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que doni la cara després de la "setmana horribilis" que, a parer seu, ha patit el seu govern amb les polèmiques declaracions del regidor Xavier Marcé sobre les federacions de futbol i la sentència judicial contra l'horari de les terrasses al carrer Enric Granados.

"És impresentable el silenci de l'alcalde Collboni i insistim en el cessament de Marcé", ha subratllat en una roda de premsa aquest dimarts al costat del regidor del seu grup Damià Calvet.

A més, han presentat les iniciatives que portaran al ple de divendres, en què han destacat un prec per "combatre la inseguretat als punts més calents de la ciutat" i una proposta per canviar el model d'adjudicació de les guinguetes de platja per millorar-ne al qualitat i servei.