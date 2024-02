Junts demana a Collboni que dirigeixi "ell personalment" la seguretat després de les dades de la Junta Local

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que "assumeixi la màxima responsabilitat política dirigint ell personalment" les polítiques de prevenció i seguretat (que ara lidera el tinent d'alcalde Albert Batlle), després de les dades de la Junta Local de Seguretat, que considera negatives i preocupants.

"Requerim canvis en els responsables polítics i policials d'aquesta ciutat per fer front en el futur a aquest repte greu que tenim de millorar aquestes dades delinqüencials", ha afirmat en unes declaracions als periodistes aquest dimarts.

Ha matisat que no demana la dimissió de Batlle sinó que està advertint que "si no es canvien les tendències a curt termini" sí que demanaran dimissions perquè lamenten que el Govern municipal no faci autocrítica de la situació, segons Martí.

"Collboni no pot delegar tota la responsabilitat a un primer tinent d'alcalde, l'ha d'assumir ell perquè, de fet, l'alcalde és el màxim responsable de la seguretat i el màxim responsable de la Guàrdia Urbana", ha dit.

PRESSUPOSTOS I PACTE DE GOVERN

Preguntat pel pacte de pressupostos dels socialistes amb ERC i la seva possible vinculació amb un futur acord de govern, Martí ha respost que "és evident que és molt possible que s'acabi produint" perquè creu que el Govern municipal no pot continuar amb 10 regidors.

"La tendència lògica de Collboni i els seus socis és acabar fent un govern tripartit, si poden. I això és lògic", tot i que ha afegit que ell no està en condicions de saber com acabarà.