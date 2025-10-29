Junts demana a Collboni que deixi de fer un "ús partidista" de la comunicació institucional

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha avançat que presentaran en el ple municipal d'aquest divendres una proposició perquè el govern de l'alcalde Jaume Collboni deixi de fer un "ús partidista" de la comunicació institucional.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres juntament amb el portaveu del grup al consistori, Damià Calvet, en la qual ha afirmat que el govern municipal del PSC fa una "apropiació indeguda de la marca Barcelona" amb la campanya 'Fem la Barcelona de la teva vida', la qual demanaran, en les seves paraules, que cessi immediatament.
Ha alertat que entre el 2023 i el 2024 la despesa en publicitat institucional ha passat de 10 a 19 milions d'euros: "Utilitzen el color corporatiu del partit i eliminen la paraula 'Ajuntament'. Volem que premiï la neutralitat i que hi hagi transparència amb la publicitat per evitar la propaganda".
D'altra banda, Munté ha assegurat no estar sorpresa pel fet que Collboni vulgui aprovar els pressupostos mitjançant un acord amb ERC i BComú, en el que ha considerat una "vella recepta amb efectes negatius per a la ciutat".
I quant a l'aprovació de l'ordenança de civisme que no va prosperar mesos enrere, ha comentat que l'Ajuntament és qui té la pilota a la teulada i que ja sap que té les seves propostes damunt la taula per donar llum verda a la nova norma.