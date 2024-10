Junts demana a Collboni càmeres i més llum al carrer Urgell afectat per les obres de l'L8

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona Joan Rodríguez ha demanat al govern de Jaume Collboni càmeres de seguretat, més llum i suport municipal al comerç i als veïns del carrer Urgell afectats per les obres del nou túnel de l'L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

En concret, ha reclamat compensacions per a les botigues "aïllades per tanques de més de 6 metres" i mesures per millorar la seguretat, la il·luminació i per garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats visuals.

"No entenem com, en una obra necessària, es poden generar aquests espais de foscor, d'estretor de pas i de sensació d'inseguretat i aïllament del comerç en aquest tram del carrer Urgell", ha lamentat.