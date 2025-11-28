Junts demana a Collboni que avaluï riscos per a la ciutat arran dels positius de pesta en els senglars

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Titón Laïlla, ha registrat 9 preguntes adreçades a l'alcalde Jaume Collboni perquè avaluï amb "urgència" els riscos que suposen per a la ciutat els dos casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars trobats sense vida el 25 i 26 de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En un comunicat aquest divendres, el grup ha demanat al govern municipal conèixer com és el grau de preparació i resposta del consistori en una situació que ha considerat "d'extrema gravetat i que requereix actuacions immediates i coordinades".
Per Laïlla, és "especialment preocupant" que el focus declarat estigui situat a una distància inferior als 10 quilòmetres del terme municipal de Barcelona, dins l'àrea d'influència del parc natural de Collserola, on la presència de senglars és elevada.