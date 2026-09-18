Junts demana abaixar impostos als barcelonins després de la pujada de la taxa als creueristes d'escala

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha demanat reduir la pressió fiscal als barcelonins davant la pujada de l'impost turístic als creueristes d'escala que inclou la proposta d'ordenances fiscals del 2027 del Govern municipal.
"Si fem que els turistes paguin més, els barcelonins haurien de pagar menys", ha dit en un comunicat després de la roda de premsa del tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, que ha anunciat que portaran la proposta a votació dimarts vinent.
Martí ha assenyalat que Junts veu amb "bons ulls" la mesura, però ha exigit saber on aniran els més de 20 milions anuals que es preveuen recaptar, que ha proposat dedicar a un pla d'ombres per combatre la crisi climàtica, a més d'abaixar impostos.