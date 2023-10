Junts critica que la proposta de pressupostos de Collboni "només busca el suport de Colau"

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha criticat que la proposta de pressupostos i d'ordenances fiscals per al 2024 anunciada dimarts pel govern de Jaume Collboni "només busca el suport de Colau".

Així s'han pronunciat en un comunicat aquest dimecres després de la presentació del projecte dimarts a la tarda, sobre el qual han constatat "continuisme" i consideren que el Govern municipal s'ha limitat a reclamar el vot favorable o l'abstenció dels comuns.

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha lamentat que la proposta no recull "cap de les prioritats" que han defensat, com les peticions sobre la tarifa plana fiscal, la taxa de recollida de residus o incloure una bonificació en l'IBI per a famílies monoparentals, entre d'altres.

Per això, ha remarcat que aquest no és el pressupost ni les ordenances fiscals que ells defensen per generar un canvi a la ciutat: "Collboni ha preferit abandonar l'opció del canvi per continuar amb el model d'Ada Colau i aquí nosaltres no hi serem".

A més a més, ha retret al Govern municipal no haver tingut voluntat de negociació i pacte i "limitar-se només a demanar en plàcides reunions" el seu vot favorable o l'abstenció.