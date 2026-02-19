Junts critica Collboni per no culminar la cessió de la seu de Correus a Laietana des del 2020

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha criticat l'alcalde, Jaume Collboni, per no culminar la cessió per part del Govern de la seu de Correus situada a la Via Laietana des del seu anunci el 2020, quan ell era primer tinent d'alcalde.
En un comunicat de la formació, ha assenyalat que les obres de la Via Laietana incloïen recuperar els 30.000 metres quadrats de l'edifici seu per convertir-lo en equipaments municipals: "Ja fa més de 5 anys de l'anunci i aquí només ha passat el temps".
Ha lamentat que Correus continua "tramitant cartes i paquets en un gran edifici infrautilizat" malgrat les intencions del consistori de crear un pol d'activitat econòmica i empresarial, centrat en la innovació i l'economia, que creés 1.500 llocs de treball.
"El que ha passat en tot aquest temps confirma els enganys i incompliments dels socialistes, que ja són marca de la casa", ha afirmat Martí, en referència al Govern, que ha afirmat que cedeix propietats a municipis de tot Espanya menys de Catalunya.
D'aquesta manera, ha instat Collboni que "alci la veu i s'atreveixi a demanar al govern del PSOE el compliment dels acords i la cessió de l'edifici" per reformar-lo i engegar el projecte promès en comptes de prioritzar les sigles del seu partit.