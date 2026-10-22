Junts considera un "escàndol" que demanin 18 milions a l'Ajuntament de Barcelona pel Centre de la Vila

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que és un "escàndol" que l'empresa pública Mercasa demani al consistori 18 milions d'euros pel centre comercial Centre de la Vila, al barri de la Vila Olímpica.
Ha alertat que si el Govern municipal acaba acceptant aquesta oferta serà "una ofensa" als veïns, per la qual cosa reclamen que l'espai passi a mans de la ciutat però en unes condicions justes, indica la formació en un comunicat aquest dijous.
Així mateix, ha lamentat que l'alcalde hagi afirmat en una entrevista aquest dijous que a Barcelona li vagi bé el govern del president Pedro Sánchez: "Si creu que la relació amb Sánchez és tan bona, que li demani que cedeixi el Centre de la Vila a la ciutat".