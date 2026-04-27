Junts celebra la "rectificació" de Collboni amb la gespa del Narcís Sala i el Nou Sardenya

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha celebrat la "rectificació" de l'alcalde, Jaume Collboni, en anunciar que s'instal·larà gespa natural als estadis de la UE Sant Andreu, el Narcís Sala, i del CE Europa, el Nou Sardenya.
"Celebrem que l'alcalde Collboni hagi rectificat, però no podem oblidar que aquesta decisió arriba tard i malament", ha assenyalat en un comunicat de la formació aquest dilluns, en el qual lamenta que el primer edil hagi rebutjat la seva responsabilitat durant mesos, segons ell.
En l'últim ple, celebrat divendres, Junts va demanar a l'alcalde instal·lar de manera urgent gespa natural al camp de la UE Sant Andreu després d'aconseguir l'ascens a 1a RFEF, la qual cosa l'alcalde va supeditar a una moratòria federativa i a aconseguir alternatives per a l'equip base del club, que també forma part de l'acord assolit aquest dilluns.