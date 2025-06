Junts i BComú insisteixen que es convoqui un ple extraordinari de meitat de mandat

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Els grups municipals de Junts i BComú han formalitzat aquest dijous una petició conjunta amb la qual insisteixen a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que convoqui un ple extraordinari per fer balanç dels seus dos primers anys de mandat.

En un comunicat conjunt, totes dues formacions han assegurat haver registrat la petició després que l'alcalde barceloní no hagi convocat la sessió malgrat haver passat 72 hores de la seva aprovació en el ple de divendres passat.

El líder de Junts, Jordi Martí, ha instat Collboni a donar explicacions en el ple després d'una primera meitat de mandat en la qual "queda clara la fragilitat i minoria amb la qual es mou" el seu govern.

"Cada problema el converteix en un anunci; cada repte, en una nota de premsa; cada necessitat ciutadana en una oportunitat per a una foto. I aquí el tenim, sense projecte, sense programa, sense paraula, però amb la cadira", ha sostingut Martí.

Per la seva banda, la líder de BComú, Janet Sanz, ha exigit convocar aquest ple en veure incomplerts "tots els compromisos amb els quals va aconseguir l'alcaldia" per part de Collboni.

Així mateix, ha assenyalat que ocupa el "govern més minoritari que ha tingut Barcelona", sense cap projecte que es consideri identitari, cap pressupost aprovat per la via ordinària i amb carències tant en habitatge com en drets socials.