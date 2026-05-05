Junts, BComú i ERC reclamen a Collboni una comissió extraordinària pels Mossos a les escoles

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Junts, BComú i ERC han reclamat al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una comissió extraordinària de Drets Socials, Cultura i Esports per debatre sobre la prova pilot anunciada pel Govern per introduir els Mossos d'Esquadra als centres educatius.
Els grups signataris consideren que la iniciativa obre un debat de fons que va més enllà d'una mesura puntual i que pot alterar la naturalesa mateixa de l'espai educatiu, que arriba en un context de manca de recursos, indiquen en un comunicat conjunt aquest dimarts.
D'aquesta manera, reclamen que el govern municipal es posicioni i defensen un model basat en la prevenció i a enfortir els recursos educatius i socials, incrementant la presència d'educadors socials, psicòlegs i orientadors.