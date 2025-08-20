Junts, BComú, ERC i PP demanen una compareixença urgent del govern de Collboni pels socorristes

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de Junts, BComú, ERC i PP han demanat al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que comparegui urgentment per donar explicacions sobre les mesures que estan duent a terme per solucionar la vaga de socorristes.
Els partits de l'oposició han formalitzat aquest dimecres, el dia abans que els treballadors compleixin la seva tercera setmana de protesta, una sol·licitud perquè es convoqui una sessió extraordinària de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, han indicat en un comunicat conjunt.
En concret, reclamen a l'executiu municipal que expliqui les accions i mesures preses per garantir les condicions laborals dels socorristes, que aclareixi com s'està garantint la seguretat dels banyistes durant els serveis mínims i que indiqui el rol i les accions del govern respecte al conflicte.