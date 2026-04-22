Junts, BComú i ERC forcen un ple extraordinari per les protestes de la plantilla municipal

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de Junts, BComú i ERC han forçat el govern municipal a convocar un ple extraordinari per "obrir espais de diàleg amb els treballadors municipals en vaga", que s'haurà de convocar abans de 15 dies.
En la proposició, presentada aquest dimecres, han retret a l'executiu de l'alcalde, Jaume Collboni, l'absència de diàleg amb les plantilles de serveis socials, les oficines d'atenció ciutadana, de biblioteques, escoles bressol i serveis de feminisme, entre d'altres, indiquen en un comunicat conjunt.
També han exigit que es presenti en un màxim de 60 dies un informe detallat per a cadascun dels serveis afectats que inclogui un diagnòstic de les plantilles i la càrrega de treball, les ràtios professional/usuari, mesures concretes per garantir la seguretat laboral, un calendari d'implementació i les dotacions associades.