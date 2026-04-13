Junts, BComú i ERC forcen a Barcelona una comissió extraordinària per a la reforma de la Model

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Els grups de Junts, BComú i ERC a l'Ajuntament de Barcelona han forçat una sessió extraordinària de la comissió d'Urbanisme i Habitatge per exigir al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que acceleri la transformació del recinte de l'antiga presó Model.
Així ho han informat en un comunicat conjunt aquest dilluns en el qual també demanen que es facin realitat els equipaments pendents al barri de l'Esquerra de l'Eixample que són una residència de gent gran, finançar l'Institut-Escola Xirinacs i l'escola bressol corresponent.
"La iniciativa conjunta reclama al govern la convocatòria, d'aquí a màxim un mes, d'una reunió amb els veïns i les entitats per concretar els terminis de les obres previstes i els usos temporals acordats", han conclòs.