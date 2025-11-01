Junts a Barcelona titlla de "fracàs" de Rabell el nomenament d'una comissionada d'Educació

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del grup de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha titllat aquest dissabte de "reconeixement implícit del fracàs" del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, el nomenament d'una comissionada d'educació.
Munté també ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "fuig del debat democràtic i pretén amagar amb cada vegada més comissionats la seva incapacitat de governar", informa la formació en un comunicat.
Ha qualificat el nomenament de Marta Sendra com a nova comissionada d'Educació de "fugida endavant que no resoldrà res" i ha dit que és mostra de la pèssima gestió de l'àrea, textualment.
A més, ha criticat el moment triat per a aquest anunci: "és absolutament impropi i antidemocràtic que l'alcalde faci públic el nomenament d'un nou comissionat just l'endemà del tradicional Debat sobre l'Estat de la Ciutat", ha afirmat.
"Al Ple es va presentar com si tot fos bé, amb dades maquillades i un discurs triomfalista desconnectat de la realitat. I avui, dissabte, quan ningú ho pot qüestionar en directe, anuncia un nomenament que és el reconeixement implícit que l'àrea d'Educació és un desastre", ha rematat, i ha qualificat d'improvisació aquesta decisió.