Junts a Barcelona demana a Sánchez i Illa ajustar a la inflació els trams d'IRPF

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a Barcelona ha demanat instar als executius del president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a ajustar els trams de l'IRPF a la inflació i ampliar les deduccions familiars per "compensar l'augment del cost de la vida".
El regidor de Junts Arnau Vives reclama adoptar mesures fiscals per "alleugerir la càrrega tributària, especialment a les rendes més baixes i les classes mitjanes, que en molts casos no han recuperat la seva renda real prèvia a la pandèmia", explica la formació en un comunicat aquest diumenge.
Vives ha alertat que en els últims sis anys les famílies de Barcelona s'han enfrontat a un augment generalitzat dels preus amb una inflació acumulada, apunta, d'un 23,5% i considera que l'IRPF "afecta directament a les economies familiars i la capacitat adquisitiva de la ciutadania".