Junts a Barcelona demana una reunió amb tots els grups sobre el risc d'amenaça terrorista

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni una nova reunió amb tots els grups polítics per compartir informació sobre el risc d'amenaça terrorista a la ciutat, informa aquest dilluns en un comunicat.

El portaveu de la formació que lidera l'exalcalde Xavier Trias ha enviat una carta al tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en la qual li demana "repetir la trobada del passat octubre per l'augment d'amenaces terroristes, l'escala bèl·lica a l'Orient Mitjà i els episodis d'alertes a la ciutat finalment descartades".

D'altra banda, Junts també ha registrat un prec per demanar a l'alcalde, Jaume Collboni, un pla d'acció per afrontar els "greus problemes de neteja i civisme" a l'entorn de l'Escola de la Concepció, al districte de l'Eixample, on un nen es va punxar amb una xeringa.