Junts a Barcelona celebra els nous ajuts al lloguer tot i que creu que han "trigat massa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha celebrat els nous ajuts al lloguer anunciats aquest dimecres per l'alcalde, Jaume Collboni, dirigits a famílies monoparentals i persones més grans de 55 anys: "Ens alegrem, però el govern ha trigat massa temps".
En un comunicat de la formació, el líder postconvergent ha afirmat que la mesura, dotada amb 6 milions d'euros, va ser impulsada pel seu partit al juliol del 2025 i des d'aleshores ha estat en negociacions amb l'executiu de Collboni per tirar-la endavant.
"Al juliol ja vam adveritr el govern que no era prou amb votar a favor, que calia comprometre's i posar una data", ha explicat Martí, que ha lamentat que els 6 mesos que han passat fins l'anunci són massa per a les famílies que viuen en el límit econòmic cada mes.