Junts avisa Sánchez que no donarà suport a cap llei si no hi ha avenços: "És a temps de desistir"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha volgut deixar clar al socialista Pedro Sánchez que la seva formació, encara que ha signat un acord per recolzar la seva investidura, no donarà suport a cap iniciativa si no hi ha avenços. "L'hi dic ara, perquè és a temps de desistir", ha etzibat.

En el seu discurs del debat d'investidura, ha reafirmat el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre i la seva aposta per la independència de Catalunya i ha subratllat que s'equivoca qui pensi que aquest acord d'investidura suposa passar pàgina. "No enganyem ningú, som fidels als nostres drets --ha subratllat--. No hem deixat de ser aquella força que va promoure el referèndum d'independència".

Així les coses, esperen que en aquesta legislatura es vegi realment que "les coses canvien" perquè, si no hi ha avenços en els assumptes compromesos, no donaran el seu suport a cap iniciativa del Govern.

Per Nogueras, és millor que Sánchez ho sàpiga abans de començar: "L'hi dic ara, perquè encara és a temps de desistir", ha afegit.