Junts assegura que no han avançat "ni un mil·límetre" en les negociacions amb Collboni

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat aquest dimarts que no han avançat "ni un mil·límetre" les negociacions amb el govern socialista de Jaume Collboni, i avisa que aquesta situació no es pot eternitzar.

La formació liderada per l'exalcalde Xavier Trias ha recordat que el seu horitzó és de dos mesos, un termini que veuen "raonable, però no ajornable", segons ha explicat Martí en una roda de premsa.

"Més enllà no tindria sentit. No volem contribuir al fet que aquesta ciutat no exerceixi el lideratge que necessita", ha afirmat, i ha reiterat que mantenen converses i contactes.

Martí també ha explicat les iniciatives que defensarà Junts en el ple d'aquest divendres, entre les quals destaca demanar la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat per aprovar el Pla de Seguretat 2024-2027, entre d'altres.

A més, presentarà dos precs: un per convocar una reunió per informar sobre el pla de xoc davant el canvi de model de garantia alimentària, i un altre perquè el Govern municipal "exerceixi el lideratge de la capitalitat mediterrània de Barcelona".