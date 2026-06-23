Junts afirma que la Urbana de Barcelona ja tindria les Taser si Collboni els "hagués fet cas"

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Damià Calvet, ha afirmat que si l'alcalde Jaume Collboni els "hagués fet cas" l'estiu passat, la Guàrdia Urbana ja disposaria de les pistoles Taser.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts en referència a l'anunci de Collboni de portar al ple del mes de juliol l'aprovació del reglament perquè la policia local disposi d'aquests dispositius.
"Sempre hem manifestat que la Guàrdia Urbana disposi d'aquests mecanismes, però s'ha perdut un any perquè el govern de Collboni no va fer cas a les nostres propostes i mentrestant la percepció d'inseguretat ha anat creixent", ha sostingut Calvet.
També ha recordat que al principi del mandat es va aprovar modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions i que Junts continua disposat a treballar per modificar la norma en aquest mandat i que si no, ho portaran en el seu programa electoral.
Finalment, ha avançat que el seu grup proposarà en el ple d'aquest divendres l'elaboració d'un pla director d'equipaments esportius per registrar-ne la conservació, a més del dèficit d'inversió acumulada i prioritzar les actuacions en funció de cada situació com a contrapartida als "grans esdeveniments de ciutat com el Tour de França o la Copa Amèrica per evitar que no deixin un retorn".