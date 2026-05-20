Junts afirma que suspendre les llicències de supermercats 24 hores "constata el fracàs" de Collboni

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Damià Calvet, ha afirmat que la suspensió de les llicències de supermercats 24 hores durant un any anunciada pel govern municipal aquest dimecres "constata el fracàs" de l'alcalde Jaume Collboni a l'hora d'afrontar aquesta situació.
"Aquesta mesura té més de propaganda i moviment electoralista que de política seriosa i responsable per protegir el comerç de proximitat de Barcelona", ha sostingut en un comunicat.
Calvet ha criticat que l'Ajuntament ha estat inactiu durant mesos "mentre la situació s'agreujava el 2024, quan hi havia uns 700 supermercats i ara ja en són 1.300".