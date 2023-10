Junts afirma que no pot "votar res que impliqui la inèrcia" dels governs de Colau a Barcelona

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assenyalat que el seu partit no pot "assumir ni votar res que impliqui la inèrcia" dels últims governs d'Ada Colau (BComú), en referència als pressupostos municipals per al 2024 que es votaran dimecres en la Comissió d'Economia i Hisenda juntament amb les ordenances fiscals.

En una roda de premsa aquest dilluns, Martí ha demanat una orientació cap al canvi de polítiques de l'Ajuntament per fer una ciutat millor, en les seves paraules, i qüestions com una pressió fiscal inferior: "Una negociació pressupostària no es pot basar en bones paraules".

"Nosaltres, fins avui dia, de cap manera podem donar suport a cap iniciativa, sigui pressupostària o no, que no es derivi d'una negociació política amb detalls i operacions", ha advertit Martí.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, es reuneixen aquest dilluns des de les 13.30 per abordar la tramitació dels pressupostos, i Martí ha valorat que "se suposa que serà una reunió positiva des del punt de vista del diàleg".

PROPOSTES PER A LES COMISSIONS

D'altra banda, Martí ha anunciat que Junts presentarà unes 20 iniciatives en les comissions plenàries sobre assumptes relacionats amb la seguretat, l'activitat econòmica i el benestar social: "Els principals temes que preocupen la ciutat".

El portaveu ha demanat al Govern municipal que faci una "anàlisi tècnica, econòmica i de sostenibilitat" sobre com es poden recuperar els interiors d'illa i amb quin instrument urbanístic, en defensa del model Cerdà.

També ha dit que el districte tecnològic 22@ és un districte tecnològic que té present i futur, tot i que ha subratllat que cal anar "més enllà" per reforçar la ciutat com a hub digital del sud d'Europa.