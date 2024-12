Junts acusa Collboni de "mala planificació" d'obres a la Via Laietana i critiquen els retards

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de "mala planificació" en les obres de la Via Laietana, i el grup també ha criticat que acumulin 8 mesos de retards, ja que inicialment s'havia acordat enllestir-les aquest 2024.

Martí ha retret al líder municipal l'impacte que tindrà sobre els veïns la prolongació de les obres fins al mes de juny del 2025, i també per al mercat de Santa Caterina i les botigues de l'entorn, segons un comunicat del grup.

"No hi ha hagut prou planificació i a més també tenim la Rambla aixecada", ha criticat el líder de Junts al consistori, que ha afegit que les obres d'aquesta via tenen un impacte potent sobre la mobilitat, textualment.