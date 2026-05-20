Junts activa el procés per escollir candidat a Barcelona abans del 21 de juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Junts ha activat aquest dimecres el procés per escollir el candidat que liderarà la candidatura del partit en les eleccions municipals a Barcelona, que finalitzarà el diumenge 21 de juny.
El procés s'ha iniciat després d'una reunió aquest dimecres entre el secretari general de Junts, Jordi Turull; el president de la Federació de Barcelona, Joan Rodríguez, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, han explicat fonts del partit a Europa Press.
A la trobada s'ha concretat que després de la reunió de l'Executiva Nacional del proper 1 de juny es constituirà la Comissió Municipal Territorial (CMT) i si s'esgoten els terminis establerts, el candidat per a la capital catalana es coneixerà el diumenge 21 de juny.
La decisió arriba després que el portaveu de Junts i regidor a l'Ajuntament, Josep Rius, renunciés aquest dilluns a presentar-se com a candidat per "evitar una confrontació" amb l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, que ha expressat la seva voluntat de liderar al partit als comicis.
Un altre dels potencials candidats, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, ha defensat en declaracions a Europa Press aquest dimecres que "no tindria sentit que hi hagués una designació directa" havent-hi més d'un candidat i ha assenyalat que una vegada convocades primàries confirmarà si es presenta.