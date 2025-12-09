Junts acorda amb el govern de Collboni la nova ordenança de civisme de Barcelona

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup municipal ha arribat a un acord amb el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, per modificar definitivament l'ordenança de civisme, vigent des del 2006.
En una roda de premsa, Martí Galbis ha explicat que l'executiu municipal ha acceptat les 12 al·legacions presentades pels postconvergents i que l'acord arriba després de "mesos de treball intens, converses, negociacions i també d'interlocució amb la ciutat i amb entitats, grups, plataformes i associacions".
Així mateix, ha celebrat el fet de deixar enrere una ordenança "no només antiga, sinó també obsoleta, i que, a més, ha estat flagrantment incomplerta per part dels últims governs de la ciutat de Barcelona".