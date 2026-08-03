Junqueras urgeix a resoldre la crisi humanitària a Ceuta i demana responsabilitat a la UE

EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO
BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha urgit aquest dilluns a resoldre en primera instància la crisi humanitària a Ceuta: "Hi ha dotzenes de persones que es moren i milers de persones que necessiten aigua. El primer és això", i també ha demanat més responsabilitat a tota la UE.
En una entrevista a Europa Press, ha manifestat que demanar dimissions no és el que realment contribueix a resoldre els problemes, i que el primer és abordar la qüestió humanitària perquè "no es pot ser insensible a la mort de persones".
Després d'això, Junqueras ha argumentat que sobre la taula està el debat sobre l'eficàcia del control de la frontera, "i els que tenen l'obligació de controlar-la haurien de fer millor el seu treball".
PER QUÈ NO HI HAVIA BOIES
També ha qüestionat que ara es consideri part de la solució posar boies: "És increïble que hagis d'esperar al fet que morin dotzenes de persones ofegades per aplicar una solució que ara sembla que és facilísima d'aplicar".
"Si resulta que una part de la solució és posar unes boies, com és que ens han posat les boies fins ara?", ha afegit.
ALTRES GOVERNS
Per Junqueras, en aquesta crisi humanitària "algú devia saber alguna cosa" al país d'origen si hi ha un moviment de milers de persones, a més d'apuntar que alguna responsabilitat deuen tenir alguns governs del món, ha dit sense especificar.
"Alguna responsabilitat deuen tenir alguns governs del món. Hi ha gent que diu que aquí hi havia diversos governs interessats en una imatge de desgast; potser sí", ha apuntat.
EUROPA VA AJUDAR EN LAMPEDUSA
A més, ha lamentat que països com Itàlia s'escandalitzin pel que passa a Espanya i vulguin posar restriccions a la mobilitat de les persones quan van tenir "una crisi semblant o més greu a Lampedusa fa uns anys i tota Europa es va bolcar a ajudar".
El 2023 "el Papa de Roma va visitar Lampedusa, en un acte de solidaritat humana amb les persones migrants i de solidaritat amb les persones que els acollien", ha afegit.
UN MODEL ECONÒMIC EFICIENT
El líder d'ERC també ha volgut emfatitzar la importància d'abordar aquest fenomen des d'un model econòmic eficient, que funcioni i que comporti activitats que generin valor afegit, algo que defensa que val per a Catalunya i per tota Europa.
"Créixer només a partir de la incorporació d'obra de molt baixa qualificació, que aportació molt poca valor afegit, és molt poc sostenible, i més en un país com Catalunya" on una part de les infraestructures estaven pensades per 6 milions de persones i no per 8 com té ara, ha dit.
UN REPTE INTERNACIONAL I ECONÒMIC
"Delegar les polítiques migratòries a tercers països dona a aquests països la possibilitat d'utilitzar a aquests migrants com una eina de pressió", ha dit en referència al Marroc i altres països, com Turquia, Líbia i Tunísia.
"La UE, en aquest sentit, també hauria de ser més responsable del que és", ha advertit.
Per això, creu que el que passa a Ceuta suposa un repte humanitari, de seguretat, de control, de solidaritat, de responsabilitat internacional i de model econòmic, i veu més útil afrontar-ho des d'aquest punt de vista que "des de la petició de dimissions, els retrets i les amenaces".
En preguntar-li si això pot comportar un creixement de l'extrema dreta, ha concretat que aquests partits creixen tant en països on hi ha immigració com en països on no hi ha, per la qual cosa no considera que això sigui un motor del creixement d'aquestes formacions.
"El motor del creixement de l'extrema dreta és la por, la frustració, i tenim una societat amb sectors que intenten inocular-ho cada dia", ha lamentat, i considera que els demòcrates han de respondre amb solucions, explicant a la societat que hi ha reptes als quals s'ha de respondre, i destacant que hi ha moltes altres coses que funcionen bé.