Junqueras (ERC) veu una "operació d'Estat" en què Collboni (PSC) sigui alcalde de Barcelona

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat la votació consistorial per la qual Jaume Collboni (PSC) s'ha convertit en alcalde de Barcelona: "Una nova operació d'Estat davant la qual no podem quedar indiferents. El 23J, vota per Catalunya!.

"Veiem un nou pacte de la vergonya, un pacte per evitar que l'independentisme governi la capital del nostre país, com ja van fer fa 4 anys evitant l'alcaldia d'Ernest Maragall", ha dit en tuit recollit per Europa Press.

Collboni, que va ser segon en les eleccions municipals darrere de Xavier Trias (Junts), s'ha convertit en alcalde amb els vots de BComú i PP, enfront del pacte que ja tenien Ernest Maragall (ERC) i Trias perquè aquest fos alcalde.