Junqueras celebra la fallida OPA: "Ara, el Sabadell tindrà l'oportunitat de ser més útil que mai"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest dijous el fracàs de l'oferta pública d'adquisició del BBVA sobre el Banc Sabadell: "Ara, el Sabadell tindrà l'oportunitat de ser més útil que mai a l'economia catalana".
"El fracàs de l'OPA del BBVA contra el Banc Sabadell és una bona notícia per a Catalunya, i per a les empreses i els treballadors del país", ha recalcat en un apunt a X recollit per Europa Press.
Segons Junqueras, no es poden perdre "les oportunitats que es deriven del fracàs de l'OPA, també per al conjunt de la societat".