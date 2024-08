Juan Jurado serà el candidat a l'alcadía d'Esparreguera (Barcelona) després de la marxa de Rivas

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'executiva del PSC en Esparreguera (Barcelona) ha avalat per unanimitat que Juan Jurado sigui el candidat a l'alcaldia del municipi després del nomenament del fins ara alcalde, Eduard Rivas, com a cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa.

Segons ha informat el partit en un comunicat aquest dimecres, Jurado és primer tinent d'alcalde i el coordinador de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania en l'Ajuntament d'Esparreguera.

En l'assemblea per ratificar-lo com a candidat, Jurado ha dit que treballarà per "culminar els grans projectes i serveis" que l'equip de govern ha impulsat durant els dos últims mandats.

"Eduard ha deixat el llistó molt alt, però estic convençut que els i les socialistes d'Esparreguera tenim l'equip, l'experiència i el bagatge per seguir impulsant les transformacions que necessita la nostra localitat", ha afegit.

Jurado (Esparreguera, 1991) té un grau superior en Música pel Conservatori Superior del Liceu i estudis superiors de composició per l'acadèmia Sibelius d'Hèlsinki (Finlàndia), i és professor de música i regidor en l'Ajuntament des del 2019.