La jove Noelia rep l'eutanàsia gairebé 2 anys després de demanar-la, segons Advocats Cristians

Mor en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), amb l'oposició activa del pare
SANT PERE DE RIBES (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
La barcelonina de 25 anys Noelia, que sofria una paraplegia, ha rebut aquest dijous tarda l'eutanàsia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), informa Advocats Cristians en un comunicat.
L'eutanàsia arriba gairebé dos anys des de la petició de la jove, que ha esperat el pronunciament de cinc instàncies judicials fins a poder rebre la mort assistida, per l'oposició del seu pare, representat per Advocats Cristians.
AVAL JUDICIAL
Després que una jutgessa de Barcelona autoritzés l'eutanàsia al març de 2025, Advocats Cristians, en representació del pare de la jove, va presentar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i va al·legar que mancava de la "capacitat necessària per prendre la decisió" pels seus antecedents psíquics.
El TSJC va ratificar la sentència al setembre de 2025 en considerar que l'anàlisi practicada en seu judicial no avalava les afirmacions de l'apel·lant, el pare, si bé va reconèixer la seva legitimitat per participar en el procediment i recórrer al Tribunal Suprem.
La sentència del TSJC, consultada per Europa Press, recull que el Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) va corroborar que la jove no presentava un dèficit cognitiu que repercutís en la seva presa de decisions, ni tampoc travessava una descompensació, i que va manifestar tenir un sofriment continu i una "clara falta de sentit vital".
També va ser avaluada per professionals de l'àmbit de la psicologia clínica, la neuropsicologia i la psiquiatria que van corroborar que entenia la "gravetat" de la mesura sol·licitada i que es mantenia en la seva voluntat de rebre l'eutanàsia.
En les diverses avaluacions practicades es va constatar que tenia un coeficient intel·lectual dins de la normalitat, que no presentava trastorns del curs de pensament i que patia símptomes depressius cronificats que li provocaven un sofriment "insuportable" de tipus psíquic derivat de la lesió medul·lar, que li causava dolors.
La petició per rebre l'eutanàsia la va fer de forma "lliure, sense ingerència ni influència de la seva pròpia malaltia mental", van expressar els forenses en seu judicial, en una declaració pericial en la qual altres 6 metges van declarar que la jove tenia unes capacitats conservades per saber, discernir i decidir sobre la seva vida.
Es va mantenir en la seva decisió des d'abril de 2024, quan va sol.licitar rebre l'eutanàsia, que va ser avalada al juliol pels professionals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, sense que es pugui desvirtuar per un escrit aportat per Advocats Cristians "de entorns no aclarits del tot quant al seu origen" i que no va ser ratificat per la jove, per la qual cosa no pot ser considerat com un canvi d'opinió en la seva voluntat.
Al gener d'aquest any, el Tribunal Suprem va rebutjar el recurs presentat pel pare contra la resolució del TSJC i va avalar l'eutanàsia, en una sentència contra la qual ja no cabia recurs, motiu pel qual el progenitor va acudir al Tribunal Constitucional, que també va rebutjar per unanimitat el recurs d'empara, esgotant totes les vies judicials a Espanya.
Finalment, Advocats Cristians va portar el cas davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que va rebutjar les mesures cautelars sol·licitades per paralitzar el procés.