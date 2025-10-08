Jordi Valls, sobre l'accés a l'habitatge a Barcelona: "Tenir 10.000 pisos turístics no ajuda"

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmat aquest dimecres que "tenir 10.000 pisos turístics que es destinen, bàsicament no a un ús residencial, sinó a un ús econòmic, no ajuda" a resoldre el problema de l'habitatge.
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha assenyalat que el principal problema de l'habitatge ara mateix és l'oferta perquè és una ciutat que "no té gaire sòl, situada entre dos rius, el mar i la muntanya i la seva capacitat de creixement és complexa".
Per això ha remarcat que el govern municipal continua amb la intenció d'eliminar el 2028 tots els habitatges turístics i també ha apuntat que han d'"incentivar capital privat perquè la solució no pot ser única i exclusivament del servei públic".