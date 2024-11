BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El director d'orquestra, intèrpret i musicòleg Jordi Savall protagonitzarà el concert del Dia del Mediterrani 2024 a Barcelona, segons ha informat aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Acompanyat per Orpheus 21, una formació musical integrada per músics migrants i refugiats, interpretaran més de vint peces musicals entre cançons tradicionals, danses i cants procedents de la tradició musical històrica del Mediterrani.

El concert, organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), la Unió per la Mediterrània, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, tindrà lloc aquest diumenge a les 19.30 al Saló del Tinell (Barcelona).

L'artista Frederic Amat ha dissenyat el cartell i la imatge del concert, que Savall ha titulat "Música per la vida i la dignitat. Homenatge a la Mediterrània".

Per concloure l'acte, hi intervindrà el duo Athrodeel, integrat per la parella siriana Ahmad Dyab i Aseel Massoud.