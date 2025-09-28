Jordi Mas (Boqueria) celebra l'acord amb l'Ajuntament per acabar amb "el batibull" d'oferta

Malgrat la reforma, desconfia que els barcelonins tornin al mercat: "No podem preveure el futur"
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Boqueria, Jordi Mas, ha celebrat l'acord aconseguit amb l'Ajuntament de Barcelona per a la reforma del mercat i que fixa en un 50% la venda de productes tradicionals, i que creu que pot contribuir a acabar amb "el batibull" d'oferta actual.
"La tendència ha anat cada vegada més en la venda de productes de consum immediat", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press, i ha dit que espera que la nova normativa, que es preveu que entri en vigor en la primavera de 2026 després de passar pel ple, retorni la identitat al mercat.
També ha a apuntat que "cada vegada hi ha més comerciants que estan canviant la seva oferta depenent del tipus de visitant i l'horari", com el cas d'una carnisseria que al matí ven productes càrnics i a la tarda crestes, la qual cosa creu que pot dificultar que s'apliqui la norma.
OBRES
L'acord entre comerciants i consistori estableix que les obres de reforma del mercat començaran a l'estiu de 2026 amb una reordenació de les parades.
D'altra banda, el gruix de la reforma, que inclou la substitució de la coberta d'amiant, el reforç de l'estructura i la remodelació de la façana posterior, es realitzarà en el proper mandat.
Mas creu que, en el cas de la Boqueria, seria "inviable traslladar-ho a una carpa", com s'ha fet amb la reforma d'altres mercats.
No obstant això, ha dit que quan s'abordi la reforma de la zona de les peixateries --coneguda per com 'illa del peix'-- "igual sí que les parades han de ser traslladades a una carpa".
FUTUR
Malgrat l'aprovació de la reforma i la validació de la nova normativa, ha assegurat que la "gran preocupació" dels comerciants segueix sent que els barcelonins tornin a la Boqueria.
"Ens garanteixen que vindrà el públic de casa a comprar producte tradicional? Aquesta és la gran inquietud, nosaltres no podem preveure el futur", ha expressat Mas.
Ha apuntat que la Boqueria es troba en una àrea de gran afluència turística, la qual cosa condiciona el públic que es mou per la zona del mercat, i espera que la reforma i la reordenació d'oferta contribueixi a preservar "l'essència".
També espera que l'obertura del mercat cap a la plaça de la Gardunya retorni al mercat la coneguda com la "porta del barceloní", que assegura que és el millor client de la Boqueria i al que convida a fer les seves compres de 9 a 11 hores per evitar aglomeracions.
UN MERCAT "DIFERENCIAL"
Si bé la presència de productes preparats marca el present de la Boqueria, el seu president també recorda que es tracta del "mercat de Catalunya amb més producte fresc a dia d'avui".
També destaca el "atribut diferencial" dels paradistes de la Boqueria, tant per la seva professionalitat i experiència com per la seva història, donada la continuïtat generacional que existeix al mercat.
De fet, assenyala que a la Boqueria hi ha "menys traspassos dels quals podria haver-hi en altres mercats", i en preguntar-se-li per si veu possible l'entrada de grans cadenes entre les seves parades, ha opinat que seria difícil ja que, opina, l'objectiu del consistori és preservar el petit comerç i la identitat pròpia.