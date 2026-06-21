Jordi Martí serà l'alcaldable de Junts a Barcelona en guanyar les primàries amb un 40,29%

BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà l'alcaldable del partit en guanyar les eleccions primàries amb 253 vots (40,29%), ha anunciat aquest diumenge el partit en un comunicat.
Martí s'enfrontava a la diputada del Congrés Pilar Calvo, que ha quedat en segon lloc amb 184 vots (29,30%), seguida de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, amb 117 (18,63%), i de la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, amb 70 (11,15%).
DIMARTS, RESULTAT DEFINITIU
El cens era de 934 persones, n'hi han participat 628 (67,24%) i hi ha hagut 4 vots en blanc (0,63%).
Aquest diumenge per la tarda s'ha donat a conèixer la proclamació provisional del candidat, però serà definitiva el 23 de juny, una vegada resolts els possibles recursos.
EL SEU PERFIL
Martí va ser el primer a aconseguir els avals per concórrer a les primàries, i amb aquest resultat es reflecteix el seu control de la federació de Barcelona després d'una campanya en què ha tret pit del treball fet i de l'herència rebuda de l'exalcalde Xavier Trias.
De fet, Trias el va nomenar successor quan va deixar el consistori a mitjan 2024 i li ha mostrat públicament el seu recolzament en reiterades ocasions, deixant clar des d'un inici que volia que fos el candidat.
Martí, però, no tenia el suport de la direcció del partit de Carles Puigdemont (que apostava pel portaveu de Junts, Josep Rius) i, malgrat els intents per dissuadir-lo, no va voler fer un pas enrere i va mantenir la seva candidatura.
Rius sí va acabar renunciant i aleshores es van obrir les portes a que altres noms poguessin presentar-se, com va ser el cas de Calvo, Freixa i Cuevillas, i es va forçar així la convocatòria de primàries.