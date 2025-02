Jordi Martí (JuntsxBarcelona) augura que la connexió del tramvia quedarà "obsoleta" en pocs anys

Creu que la reserva del 30% d'habitatge protegit és un "fracàs absolut"

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de JuntsXBarcelona, Jordi Martí, ha augurat que la connexió de les línies de Trambesòs i Trambaix del tramvia per l'avinguda Diagonal acabarà sent un fracàs de la inversió pública: "En pocs anys tindrem un mitjà de transport obsolet".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press preguntat per l'acord al qual van arribar el govern municipal del PSC, BComú i ERC en el ple d'aquest mes de gener per licitar la nova fase de l'obra, en la qual ha afirmat que al consistori no li "sobren 200 o 400 milions d'euros per gastar d'aquesta manera".

Martí ha recordat que la proposta de Junts per connectar les dues línies de tranvia passava per desplegar autobusos articulats d'hidrogen verd; una solució que ha afirmat que hauria costat un 10% del que es preveu gastar i que hauria tingut Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) com a operador.

HABITATGE

En relació amb la reserva del 30% per a noves promocions d'habitatge protegit a la ciutat, Martí ha assegurat que la mesura ha estat un "fracàs absolut", i ha afegit que el seu grup presentarà una proposta per flexibilitzar-la i perquè compleixi amb l'objectiu pel qual es va promoure, i ha dit que Junts es marca el repte de reactivar el sector de la construcció i de la rehabilitació.

"Hem d'arribar a aquest gran pacte amb el sector per a l'increment d'oferta d'habitatge a tots els nivells, especialment la protegida i a preu assequible, però també lliure", i ha apuntat que la reserva del 30% contribueix a una paràlisi que pot afectar la competitivitat de Barcelona, ja que les constructores decideixen anar-se'n a altres llocs com l'Hospitalet de Llobregat o Madrid, segons ell.

CASA ORSOLA

Sobre la compra de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament i l'entitat del tercer sector Hàbitat3, Martí ha sostingut que és una bona notícia per als veïns, però dolenta per a les polítiques d'habitatge, i ha alertat que la "improvisació permanent" en la qual viu l'alcalde, Jaume Collboni, té un alt cost econòmic i social per a la ciutat.

"Què passa amb el gros de famílies que estan en llista d'espera per aconseguir un habitatge social? Com l'hi poden prendre? Quin missatge està enviant Collboni a totes aquestes famílies?", ha preguntat Martí, que ha avisat que en un futur no hi haurà prou diners públics per fer front a totes les cases Orsola que puguin aparèixer.

Preguntat per la decisió de Collboni d'eliminar les llicències de pisos turístics per al 2028, Martí ha afirmat que es tracta d'un relat que li convé electoralment i que podria suposar una allau de demandes patrimonials contra l'Ajuntament: "És absolutament inviable".

PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

Respecte a la gestió de Collboni, Martí ha lamentat no haver estat capaç d'aconseguir un acord per tenir un pressupost nou, ni tan sols amb els seus socis de govern prioritaris: "No ha arreglat cap dels problemes de la ciutadania".

"Ha decidit estar en feblesa i en minoria perquè ell ha de considerar que això ja li va bé, però no li va bé a la ciutat. Tenia l'opció d'un govern amb majoria absoluta amb 21 regidors (amb Junts)", ha recordat.

INSEGURETAT AL METRO

Ha afirmat textualment que Barcelona té un problema gravíssim d'inseguretat, especialment al metro, on recentment s'han produït agressions a vigilants: "El metro ja és la selva. Necessitem actuacions coordinades amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana".

"S'han perdut uns anys meravellosos en els quals la imatge de la ciutat i la convivència s'han degradat", ha lamentat Martí, que ha dit que ara l'alcalde sí que està començant a prendre mesures.

HORITZÓ 2027

Preguntat per l'últim baròmetre municipal, que donava a JuntsXBarcelona un 5,7% en intenció de vot, Martí ha apuntat que és una xifra que no s'acaba de creure, i ha recordat que el 2023 cap sondeig els atorgava la victòria electoral, excepte en un que va encarregar el partit mateix.

Martí ha dit que volen tenir decidit per Setmana Santa qui ha de ser el pròxim candidat per als comicis municipals, una posició per la qual està disposat a fer el pas.