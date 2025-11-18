Jordi Martí (Junts) sobre l'incendi de l'assentament de Bac de Roda: "Era qüestió de temps"

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha lamentat el foc originat aquest dimarts al matí en un assentament del carrer Bac de Roda i ha sostingut que "era qüestió de temps que es produís un incendi amb víctimes".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha apuntat a la "inacció" de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, com la principal causa de l'incident, i ha sostingut que la presència d'assentaments afecta la inseguretat i incivisme dels barris.
Segons fonts del consistori, l'incendi ha cremat unes 6 barraques i 2 persones han resultat ferides lleus, una de les quals ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron i l'altra ha estat donada d'alta in situ.