Jordi Martí (Junts) demana dimissions al PSC i el PSOE pels 2 esvorancs i la deflagració a Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha exigit aquest dijous al PSC i el PSOE responsabilitats i dimissions pels esvorancs al barri del Putxet i de Vallbona i la deflagració a la plaça de Sants per diferents obres ferroviàries a la ciutat.
En un comunicat, Martí assegura que Barcelona viu una "greu crisi d'obra pública" i ha desitjat la recuperació dels operaris que han patit les conseqüències de la deflagració a Sants.
Ha criticat l'acumulació d'incidents greus, amb un esvoranc al Putxet per les obres de l'L9 del Metro, un altre a Vallbona pels treballs de soterrament d'Adif a Montcada (Barcelona) i la deflagració a Sants per una fuita provocada per les obres del Metro.
Martí ha assenyalat els socialistes com els responsables polítics d'aquesta situació: "La crisi de l'obra pública a Barcelona té noms i cognoms: el PSC i el PSOE. Són els qui governen a l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat", Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Adif.
"Davant d'aquesta greu crisi política el que demanem són responsabilitats; hi ha d'haver dimissions, ha subratllat.