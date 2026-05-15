Jordi Martí comunica a Junts que manté la voluntat de ser el candidat a Barcelona

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que manté la voluntat de ser el candidat en les municipals per Barcelona, per la qual cosa s'hauria d'enfrontar en les primàries a Josep Rius si res canvia, han explicat fonts coneixedores.
La voluntat de Martí, que ha avançat Catalunya Ràdio, xoca amb la de la cúpula de Junts de nomenar un candidat sense necessitat de celebrar un procés de primàries.
El portaveu de Junts, Josep Rius, era el més ben posicionat fins ara per part de la direcció per ser el candidat a la capital catalana després del rebuig de noms com els de l'empresari Tatxo Benet, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exconseller Quim Forn.