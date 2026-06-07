Jordi Martí aconsegueix els avals per concórrer a les primàries de Junts a l'alcaldia de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha aconseguit els avals necessaris per concórrer en les primàries de la formació per ser alcaldable a Barcelona, tal com ha anunciat ell mateix en un missatge a 'X' aquest diumenge.
"Moltes gràcies per la vostra confiança! Hem estat els primers a aconseguir els avals i sortim amb encara més força amb la millor proposta per a la ciutat. Amb l'ajuda de tots aconseguirem la millor candidatura per a Barcelona", ha celebrat.
La diputada de Junts al Congrés Pilar Calvo; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas també van presentar la seva precandidatura i els avals es poden reunir fins al proper 11 de juny.