Jordà (ERC) apel·la a l'independentisme davant l'Espanya "rància i caduca" de Sánchez i Feijóo

Insisteix que el "neofranquisme" amenaça els drets adquirits



TARRAGONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha apel·lat aquest dimarts a l'independentisme del president del seu partit, Oriol Junqueras, i del coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, davant l'Espanya "rància i caduca" del líder del PP i candidat a les eleccions generals del 23 de juliol, Alberto Núñez Feijóo, i del president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

"Ahir no ens van donar solucions. I aquest 23 de juliol ens hi juguem moltíssim", ha criticat Jordà en relació al 'cara a cara' entre tots dos candidats de la campanya electoral que es va celebrar el dilluns durant un míting a Cambrils (Tarragona).

Ha advertit d'un "neofranquisme" en la dreta espanyola que al seu parer amenaça els drets adquirits en els últims anys, tant individuals com col·lectius, així com la llengua, l'escola i les institucions catalanes.

També ha acusat el PSC i als comuns de ser "partits sucursalistes" a Catalunya i ha defensat textualment que qui millor defensa els interessos dels catalans és ERC pels seus principis de justícia social, republicanisme i alliberament nacional.

Així, Jordà ha advocat per "impregnar d'independentisme totes les institucions" perquè el front de les esquerres independentistes a Madrid sigui més ampli, tant de forces catalanes com d'altres comunitats autònomes.

TREBALL D'ERC Al CONGRÉS

El número 1 d'ERC per Tarragona, Jordi Salvador, ha reivindicat la trajectòria del partit republicà al Congrés i ha assegurat que el vot a ERC és un "vot triple: Catalunya, drets socials i drets democràtics".

Salvador ha assegurat que mentre lluiten per aconseguir una Catalunya independent, el partit té a la seva agenda "pa, treball i sostre", i ha reivindicat textualment que els socialistes de debò estan al partit republicà, i no al PSOE.

La número 1 d'ERC al Senat per Tarragona, Laura Castel, ha afirmat que "gràcies a ERC" no hi ha líders independentistes a la presó i ha ressaltat que els republicans han liderat els canvis socials des de les institucions.