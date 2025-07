Joan Manel Serra (ERC), nou alcalde de Puigcerdà després d'una moció de censura a Junts

GIRONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El fins ara portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà (Girona), Joan Manel Serra, ha estat proclamat alcalde aquest dilluns després de prosperar una moció de censura amb 8 vots a favor que el grup va presentar contra el fins ara alcalde, Jordi Gassió (Junts).

Serra comença el mandat amb el suport de dos regidors de Futur per Puigcerdà i el regidor no adscrit Jordi Palomino, i el nou executiu republicà es marca com a objectiu "desbloquejar la situació d'immobilisme" del consistori i iniciar una nova era, informa ERC en un comunicat.

"Fins ara, les guerres de partits han portat la vila a la lamentable situació que tothom pateix. Nosaltres som aquí amb tothom qui es vulgui arremangar pel poble, sigui del partit que sigui", ha afirmat el nou primer edil.

En aquest sentit, també ha fixat com una prioritat per als dos anys que queden de mandat l'ordre, la seguretat, la neteja i el manteniment, ja que, segons ell, no quedarà temps de fer gaire més.

"Les propostes del nostre programa les estudiarem i plantejarem amb un millor coneixement de causa, però això, ara, està en un segon pla", ha dit.