Joan Clos afirma que prohibir la compra especulativa no millorarà l'accés a l'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona i ex-director executiu d'ONU Habitat, Joan Clos, ha afirmat aquest dijous que prohibir la compra especulativa d'habitatges a Barcelona i el conjunt de Catalunya "no serveix per augmentar-ne l'accessibilitat i són impediments".
"Mentre la rendibilitat de la inversió estigui al voltant dels bons del tresor, no veig per què la gent no pot tenir 1 o 2 habitatges o 3 o 4", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha receptat que les administracions construeixin més habitatges protegits sense endeutar-se a través de concessions públiques, "com amb les autopistes o els pantans".
Ha apuntat que, si augmenta l'oferta d'habitatge públic, repercutirà en els preus del mercat lliure, però que cal que es vegi que "hi ha un operador públic present que té molta importància".
"Mentre la presència del sector públic en el mercat total sigui marginal, la influència sobre els preus serà marginal", ha conclòs.